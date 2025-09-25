İspanyol doktorların yaptığı araştırmaya göre, Maria'nın her gün, günde 3 kez düzenli olarak tükettiği yoğurt sağlıklı yaşlanmasında kilit rol oynadı. Josep Carreras Lösemi Araştırma Enstitüsü ve Barselona Üniversitesi'nden uzmanların yürüttüğü araştırmada Maria'nın DNA'sı ve biyolojik profili incelendi.

Çalışmanın başındaki Dr. Manel Esteller, "Genellikle yaşlandıkça daha hasta oluruz ama Maria bir istisnaydı. Onun sayesinde yaşlılık ile hastalığı ilk kez birbirinden ayırabildik" dedi. Araştırmaya göre Maria'nın biyolojik yaşı, takvim yaşından 15 yıl daha gençti. Ömrü boyunca yalnızca eklem ağrıları ve işitme kaybı yaşamıştı.

YILLAR BOYU HER GÜN AYNI YOĞURDU YEDİ

Maria, 10 yıl boyunca her gün Katalan markası La Fageda'ya ait probiyotik yoğurtlardan üç porsiyon yedi. Bu yoğurtlar; Lactobacillus delbrueckii bulgaricus ve Streptococcus thermophilus gibi iltihapla savaşan faydalı bakteriler içeriyor.

Ayrıca sekiz tahıldan oluşan bir smoothie içiyor, alkol ve sigaradan uzak duruyor, kilosunu koruyordu. Çevresinde ailesi ve dostlarının olması da sosyal yaşamını güçlü tutuyordu.

113 YAŞINDA COVID'E YAKALANIP İYİLEŞTİ

1907'de San Francisco'da doğan Maria, çocuk yaşta İspanya'ya taşındı. İki dünya savaşı, İspanya İç Savaşı, İspanyol gribi ve Covid pandemisini atlattı. 113 yaşında Covid'e yakalanıp tamamen iyileşmiş, ardından doktorlara "Beni inceleyin ki başkalarına yardımcı olabileyim" demişti.

Araştırmacılar, Maria'nın kolesterol ve lipid metabolizmasının oldukça verimli olduğunu, bunun da uzun ömür ve zihinsel sağlığı koruduğunu belirledi. Ayrıca kromozomlarının uçlarındaki telomerlerin alışılmadık şekilde kısa olmasının da onu kansere karşı korumuş olabileceği öne sürüldü.

Birmingham Üniversitesi'nden Prof. Joao Pedro de Magalhaes, "Maria gibi aşırı uzun yaşayan bireyler, sağlıklı yaşlanmayı anlamamız için ipuçları sunuyor. Eğer bu genleri belirleyebilirsek gelecekte herkesin daha uzun ve sağlıklı yaşamasını sağlayacak tedaviler geliştirilebilir" dedi.