Fulham, Manchester United'ı penaltılarla eleyerek 117 yıl sonra İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) tarihi bir galibiyet elde etti.
FULHAM PENALTI ATIŞLARIYLA TURU GETİRDİ
Old Trafford'da oynanan 5. tur mücadelesinde Calvin Bassey ve Bruno Fernandes'in karşılıklı golleriyle normal süre 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazken, Fulham penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
LENO'DAN İNANILMAZ PERFORMANS
Karşılaşmanın kahramanı ise Fulham kalecisi Bernd Leno oldu. Alman file bekçisi, Victor Lindelöf ve Joshua Zirkzee'nin penaltı vuruşlarını kurtararak takımını galibiyete taşıdı.
SIRADAKİ RAKİP PALACE
Fulham, 29 Mart'ta Craven Cottage'da oynanacak çeyrek final maçında Crystal Palace'ı konuk edecek.