Patlamanın ardından Afdera ilçesine bağlı birçok köy yoğun kül tabakasıyla kaplandı. Kül yağışı, bölgede yaşayanlarda öksürük ve solunum güçlüğüne neden olurken, otlaklar ile su kaynaklarının tamamen kül altında kaldığı ifade edildi. Meteoroloji uzmanları kül bulutlarının rüzgârla birlikte daha geniş bir alana yayılacağını belirtti.

UÇUŞLAR PEŞ PEŞE İPTAL EDİLDİ

Kül bulutlarının yükselmesi üzerine birçok uluslararası uçuş rotası değiştirildi ya da tamamen iptal edildi. Hindistan’ın ulusal havayolu Air India, söz konusu bölge üzerinden geçen uçakların güvenlik denetimi için 11 uçuşunu durdurduğunu açıkladı. Bir başka Hint şirketi Akasa Air ise son iki gün içinde Cidde, Kuveyt ve Abu Dabi seferlerini iptal etti. Yeni Delhi’deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış ve iniş yapması planlanan en az yedi uluslararası uçuşun da Salı günü iptal edildiği, on iki uçuşta ise gecikme yaşandığı bildirildi.

KÜL BULUTU 14 KİLOMETREYE ULAŞTI

Toulouse Volkanik Kül Gözlem Merkezi (VAAC), patlamadan yükselen kül bulutunun 14 kilometreye ulaştığını ve Kızıldeniz’i aşarak Yemen ile Umman’a kadar ilerlediğini doğruladı. Yanardağ, Addis Ababa’nın yaklaşık 800 kilometre kuzeydoğusunda, Eritre sınırına yakın bir konumda bulunuyor.

CAN KAYBI YOK AMA TEHLİKE SÜRÜYOR

Yerel yetkililer, patlamanın birkaç saat sürdüğünü ve şimdilik can kaybı olmadığını açıkladı. Bölgesel hükümet temsilcisi, özellikle hayvancılıkla geçinen toplulukların ciddi risk altında olduğunu belirterek, “Birçok köy kül altında kaldı ve hayvanların yiyecek hiçbir şeyi kalmadı. İnsan ya da hayvan kaybı yaşanmaması sevindirici ancak tehlike hâlâ devam ediyor” dedi.