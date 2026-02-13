Bir mağarada bulunan ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine, yani son Buzul Çağı'nın sonlarına tarihlenen dikilmiş hayvan derisi parçaları, Kuzey Amerika'daki erken insanların sanılandan çok daha gelişmiş becerilere sahip olduğunu gösterdi. Bu bulgular, Giza Piramidi'nden binlerce yıl daha eski bir döneme işaret ediyor.

Araştırmacılar, çürüyüp yok olması beklenen hayvan derisi, bitki lifleri ve ahşap gibi organik malzemelerden yapılmış çok sayıda eserin, Oregon'un kuzeyindeki kurak mağaralarda korunarak günümüze ulaştığını belirtti. Uzun süre boyunca ABD'de yaşayan erken insanların yalnızca basit avcı-toplayıcı topluluklar olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni buluntular, dikilmiş giysiler, örülmüş sepetler ve ahşap tuzaklar gibi oldukça gelişmiş teknolojilerin kullanıldığını ortaya koyuyor.

12 BİN YIL ÖNCESİNE AİT 55 FARKLI ESER

Richard Rosencrance liderliğindeki ve Nevada Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmada, farklı bitki ve hayvan türlerinden yapılmış toplam 55 işlenmiş parça incelendi. Araştırmacılar, bu parçaların bir kısmının giysi veya ayakkabı olarak kullanıldığına inanıyor.

Rosencrance'a göre bu keşif, Kuzey Amerika’daki Buzul Çağı insanlarının sandığımızdan çok daha yenilikçi ve uyumlu olduğunu gösteriyor. İnsanların, Holosen Çağı'ndan ve ilk büyük uygarlıkların ortaya çıkışından önce bile günlük malzemeleri ustalıkla kullanabildiği anlaşılıyor.

EN ESKİ DİKİLİ DERİ ÖRNEKLERİ

Başlıca buluntular, güney Oregon'daki Cougar Mountain Cave’de ortaya çıkarıldı. Burada dünyanın bilinen en eski dikilmiş hayvan derisi parçası, örgülü ipler, düğümler, ahşap tuzak parçaları ve sepet kalıntıları bulundu.

Merkez Oregon'daki Paisley Caves alanında ise bitki liflerinden yapılmış bükülmüş ipler, ilkel örgü yapılar ve dikiş için kullanılan en eski kemik iğnelerden bazıları keşfedildi. Ayrıca Connley Caves ve Tule Lake Rockshelter gibi yakın bölgelerde de aynı döneme ait ince delikli kemik iğneler bulundu. Bu bulgular, o dönemde gelişmiş dikiş tekniklerinin kullanıldığını gösteriyor.

Bilim insanları, 12 bin yıl önce bu mağaraların, yiyecek kaynaklarını takip ederek yer değiştiren avcı-toplayıcı grupların ana barınakları olarak kullanıldığını düşünüyor.

YILLAR SONRA YENİDEN İNCELENDİ

Cougar Mountain Cave'deki eserler ilk olarak 1958'de amatör arkeolog John Cowles tarafından çıkarıldı. Cowles’ın 1980'lerde hayatını kaybetmesinin ardından koleksiyon, Oregon'daki Favell Museum'a devredildi ve yıllarca burada korundu.

Diğer mağaralardan çıkarılan kalıntılar ise profesyonel arkeologlar tarafından kazılarla elde edilerek üniversite koleksiyonlarında saklandı.

Araştırma ekibi, bu eski koleksiyonları modern laboratuvar yöntemleri ve radyokarbon tarihleme ile yeniden inceledi. Sonuçlar Science Advances dergisinde yayımlandı.

DAR BİR CEKET, AYAKKABI YA DA ÇANTA OLABİLİR

Yeni tarihlendirme çalışmaları sırasında temizlenmiş, tüyleri alınmış ve bitki lifleri ile hayvan kıllarından yapılmış iplerle dikilmiş bir geyik derisi parçası tespit edildi. Uzmanlara göre bu parça dar bir ceket, ayakkabı ya da çantanın parçası olabilir ve şimdiye kadar bulunan en eski dikili deri örneği olarak kabul ediliyor. Ayrıca bizon derisinden kesilmiş şeritlerin bağ veya ip olarak kullanıldığı düşünülüyor.

Araştırmacılar, adaçayı kabuğu, dogbane ve saz gibi bitkilerden yapılan onlarca örgülü ipin de incelendiğini belirtti. Bu malzemelerin dikişten bağlamaya kadar birçok amaçla kullanıldığı tahmin ediliyor. Bazıları basit sepet ya da hasır biçiminde örülmüş durumda ve Amerika kıtasındaki en eski el işi örnekleri arasında sayılıyor.