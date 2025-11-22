Çetin ailesinin çocukları; Oğuzhan, İlbilge, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar isimlerini taşıyor.

İğdir Mahallesi’nde yaşayan ve mermer fabrikası işleten 63 yaşındaki Halil Çetin, gençliğinden bu yana Türk tarihine duyduğu ilginin çocuklarının isimlerine yansıdığını söylüyor. Aslen Afyonkarahisar’dan olduklarını, ailelerinin 64 yıl önce Çivril’e yerleştiğini belirten Çetin, 1984 yılında eşi Eşe Nazlı ile evlendiğini ve doğan her çocuk için Türk tarihinde önemli yeri olan, saygı uyandıran isimleri tercih ettiğini ifade ediyor.

"GEÇMİŞİMİZLE GURUR DUYUYORUM"

Kendini milliyetçi bir aile kültürü içinde yetişmiş biri olarak tanımlayan Halil Çetin, şunları söylüyor:

“Türk tarihine büyük sevgi ve merak duyduğum için çocuklarıma Türkçe, tarihî anlamı olan isimler verdim. Birçok tarihçinin kitabını gençliğimde defalarca okudum. Çocuklarımın isimlerinin de Türk kültüründe karşılığı olmasını istedim. Dünyanın en köklü milletlerinden biriyiz ve geçmişimizle gurur duyuyorum.”

8 erkek, 4 kız çocuğu bulunan ailenin en küçüğü 17, en büyüğü ise 40 yaşında. Mahalle sakinleri ve iş yaptıkları çevreler, hem ailenin kalabalıklığı hem de çocukların isimlerinin özgünlüğü nedeniyle Çetin ailesini yakından tanıyor. Sosyal medyada da isimler sık sık ilgi çekiyor.

Anne Eşe Nazlı Çetin ise 12 çocuk annesi olmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, eşinin isim tercihlerine her zaman destek olduğunu dile getiriyor:

“İsimlere hiçbir zaman ‘koyma’ demedim. Eşim ne istediyse öyle oldu. Çocuklarımla gurur duyuyorum, hepsi kendi hayatında ayaklarının üzerinde duruyor.”

"İSMİM BANA GÜÇ VERİYOR"

Ailenin çocuklarından 19 yaşındaki Subutay Noyan Çetin ise isminden büyük gurur duyduğunu belirterek şöyle konuşuyor:

“İsmimi duyanlar ilk anda şaşırıyor. Farklı geliyor ama bu farklılık hoşuma gidiyor. Babamın bana bu ismi vermesinden mutluyum. Tarihî bir ismi taşımak bana güç ve ağırlık hissettiriyor.”