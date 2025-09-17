A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya ile oynanan final mücadelesinden ikincilikle ayrılmasının ardından İstanbul Bebek'te bir otelde düzenlenen gecede başarılarını kutladı.

Partide Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Baş antrenör Ergin Ataman da vardı.

Hidayet Türkoğlu, "Bu başarı onların başarısı, biz sadece şahit olduk. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kaptan Cedi Osman'ın eşi, oyuncu Ebru Şahin, "12 Dev Adam ile gurur duyuyorum. Çok büyük heyecan yaşadık" dedi. Osman da "Buraya altın madalya ile dönmeyi çok istedik ama olmadı. Önümüzdeki yıllarda ülkemize altın madalyayı getiririz" ifadelerini kullandı.

Partiye eski basketbolcu olan sevgilisi Nedim Yücel ile katılan Zeynep Beşerler de "Gözyaşlarımız sel oldu" diye konuştu.

Milli takımın yıldız isimlerinden Alperen Şengün ise sevgilisi Hannah Cherry ile objektiflere yansıdı. Şengün, muhabirlere açıklamada "Çok istedik ama olmadı, bir dahaki sefere artık" dedi.