A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaştığı Litvanya'ya 91-70 mağlup oldu.
12 Dev Adam, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven 5'iyle başladı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğinde boyalı alandan skor üreten ay-yıldızlı takıma pota altından sayılar bularak karşılık veren Litvanya, birinci periyodu 21-12 önde tamamladı.
Milliler, ikinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'la basketler buldu. Ay-yıldızlı takım karşısında kolay sayılar bulan Litvanya, soyunma odasına 52-31 üstün girdi.
Üçüncü periyodu 73-52 geride kapatan A Milli Takım, müsabakadan 91-70 mağlup ayrıldı.
- Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
- Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız
- Türkiye: Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim 8, Cedi Osman 17, Ercan Osmani, Ömer Faruk Yurtseven 4, Şehmus Hazer 6, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Furkan Korkmaz 15, Alperen Şengün 4, Adem Bona 7, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 9
- Litvanya: Jokubaitis 13, Blazevic 8, Normantas 15, Radzevicius 4, Sedekerskis 10, Velicka 4, Tubelis 7, Birutis 8, Bendzius 4, Zemaitis 1, Giedraitis 3, Sargiunas 3, Rubstavicius 4, Sirvydis 7
- 1. Periyot: 12-21
- Devre: 31-52
- 3. Periyot: 52-73
Adem Bona, A Milli Takım'da ilk kez forma giydi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona, A Milli Takım seviyesinde ilk kez forma giydi.
Ay-yıldızlı formayı alt yaş kategorilerinde giyen Nijerya asıllı Türk oyuncu, Litvanya karşısında A takımla ilk kez parkede boy gösterdi.
22 yaşındaki pivot, karşılaşmada 7 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.
Milli takımın hazırlık maçları
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyon öncesinde özel maçlarla sınav verecek.
Milli takımın şampiyona öncesinde oynayacağı hazırlık maçları ise şu şekilde:
15 Ağustos Cuma:
18.00 Almanya-Türkiye (Münih)
16 Ağustos Cumartesi:
18.00-20.45 üçüncülük veya final maçı (Münih)
20 Ağustos Çarşamba:
19.30 Litvanya-Türkiye (Vilnius)
23 Ağustos Cumartesi:
20.00 Türkiye-Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)