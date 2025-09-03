FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonasında (EuroBasket 2025) A Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile Arena Riga'da karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı 95-90 kazanan 12 Dev Adam, 5'te 5 yaparak grubu zirvede tamamladı.

Milli takım, gruptaki ilk maçında Letonya'yı 93-73, ikinci müsabakasında Çekya'yı 92-78, üçüncü mücadelesinde Portekiz'i 95-54, dördüncü karşılaşmasında ise Estonya'yı 84-64 mağlup etmişti.

Son beş maçtır yenemediği turnuvanın favorisi olarak gösterilen Sırbistan'ı deviren 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak. Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü Arena Riga'da oynanacak.

ALPEREN-CEDİ-LARKIN ÜÇLÜSÜNDEN 67 SAYI

Özellikle son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada merakla beklenen Nicola Jokic-Alperen Şengün düellosunda kazanan milli basketbolcumuz oldu. Karşılaşmayı 28 sayıyla tamamlayan Alperen Şengün, maçın en skorer ismi olurken, galibiyette başrol oynadı.

Milli Takım'da Shane Larkin 23, Cedi Osman 16, Ercan Osmani 10 sayı ile çift haneli sayılara ulaşan isimler oldular.

Sırbistan'da ise Nicola Jokic'in 22 sayılık performansı mağlubiyeti engellemeye yeterli olmadı.

İLK YARIYI SIRBİSTAN ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sırbistan, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ve Alperen Şengün'ün kazandırdığı sayılarla 11-0'lık seri elde eden Türkiye, 8. dakikada skoru 19-11'e getirdi. Sırbistan, kalan bölümde Türkiye'ye 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve A Milli Takım, ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da dış atışlarda etkili olup 5'er kez isabet buldu ve Sırbistan, soyunma odasına 49-46 üstün gitti.

SON BÖLÜMDE BÜYÜK HEYECAN

Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta Sırbistan, 25. dakikanın ortasına kadar skor üstünlüğünü elinde tuttu. Kalan süreçte Cedi Osman, Larkin ve Alperen Şengün ile kritik basketler bularak öne geçen A Milli Takım, son bölüme 74-73 önde girdi.

Büyük bir heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan ve serbest atış çizgisinden kritik basketler kaydeden Türkiye, karşılaşmadan 95-90 galip ayrıldı.