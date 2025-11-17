Türkiye A Erkek Milli Takımı'nın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00’de Bosna Hersek ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde ve 30 Kasım Pazar günü saat TSİ 19.00’da deplasmanda İsviçre ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
12 Dev Adam'ın aday kadroda şu isimler yer aldı:
Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes)
Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)
Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Beşiktaş GAİN)
Onuralp Bitim, Tarık Biberoviç (Fenerbahçe Beko)
Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic)
Yiğit Onan (Glint Manisa Basket)
Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (Tofaş)
Sertaç Şanlı (Dubai Basketball / BAE)
Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos / Yunanistan)
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı çalışmalarına 25 Kasım günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak.