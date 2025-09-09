EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Yunanistan, Litvanya’yı 87-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın rakibi oldu.
Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena’da oynanan maçın ilk çeyreğini 24-19 önde geçen Yunanistan, devreye 44-38 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı çift hanelere çıkaran Yunanistan, son çeyrekte de kontrolü elden bırakmadı ve sahadan 87-76 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Yunanistan, 12 Eylül Cuma günü oynanacak yarı finalde 12 Dev Adam ile karşılaşacak.
- Salon: Arena Riga
- Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Antonio Conde (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan)
- Litvanya: Velicka 12, Radzevicius 10, Sirvydis 6, Blazevic 4, Valanciunas 24, Normantas 5, Sedekerskis 3, Tubelis 1, Birutis, Giedraitis 7, Sargiunas 4
- Yunanistan: Dorsey 6, Sloukas 11, Papanikolaou 8, Mitoglou 5, Giannis Antetokounmpo 29, Toliopoulos 17, Kalaitzakis 2, Samodurov 5, Kostas Antetokounmpo 4
- 1. Periyot: 19-24
- Devre: 38-44
- 3. Periyot: 52-64
- Beş faulle çıkanlar: 34.48 Normantas (Litvanya), 39.11 Kostas Antetokounmpo (Yunanistan)