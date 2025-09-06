Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya geldi.

A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden Türkiye grup lideri olarak çıktığı son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup etti.

Milli Takım'ın All-Star yıldızı Alperen Şengün, karşılaşmayı 24 sayı, 16 ribaund, 6 asist ve 2 blokla tamamlayarak, double-double yaptı.

Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer alan ve grubunu yalnızca 1 galibiyet ile tamamlayan İsveç, 4. olarak son 16 turuna yükselmişti.

A Milli Takım, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

İlk periyot: 20 - 23 (İsveç)

İkinci periyot: 37 - 42 (İsveç)

Üçüncü periyot: 63 - 56 (Türkiye)