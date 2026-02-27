2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan ile Türkiye, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda karşılaştı.
Müthiş bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı milli takımımız 82-78 kazandı.
Ergin Ataman'ın öğrencileri, grubun 4. maçında 2 Mart'ta Sırbistan'ı konuk edecek. 2 Temmuz'da Bosna-Hersek deplasmanına gidecek olan Milliler, 5 Temmuz'da ise İsviçre'yi ağırlayacak.
Milliler, C Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı kazanmıştı. İlk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 yenen milliler, ikinci müsabakada İsviçre'yi 85-60 mağlup etmişti.