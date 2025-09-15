Avrupa ikincisi A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İstanbul’a geldi. Milliler burada çiçekler ve alkışlarla karşılandı. Havalimanında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman gözyaşlarını tutamazken şunları söyledi:

“Yıllar sonra gelen gümüş madalya tabii ki büyük bir başarı, Türk milleti bu çocuklarla gurur duyuyor. Ancak ben çok üzgünüm. Tarih her zaman şampiyonları yazar ve biz bunu kıl payı kaçırdık. Bizlere inanan, ülkemizde ekran başında o kupayı heyecanla bekleyen vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Türk basketbolunu yeniden Avrupa’nın en tepesine taşıyan bu çocukların yakın gelecekte bu kupayı ülkemize getireceğine gönülden inanıyorum.”

‘SON TOPTA ŞAMPİYONLUĞU VERDİK’

"Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, bu çocuklar Türk bayrağını büyük bir hırsla bütün dünyaya en iyi şekilde en son saniyeye kadar temsil ettiler. Gururluyuz ama ben şahsım adına çok üzgünüm. Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. O yüzden bu çocuklara tekrar teşekkür ederim."

ALPEREN ŞENGÜN: 12 DEV ADAM RUHU GERİ DÖNDÜ

"Hepinize bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok istedik, inandık. Bütün turnuva boyunca birbirimize kenetlendik, aile olduk. Gerçekten çok istedik ama olmadı. En azından uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde ettiğimiz çok mutluyuz. Ama size söz veriyoruz ki biz yine buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu tekrardan geri geldi bizim için de. Önümüzde uzunca yıllar var. Daha genç takımız. Sözümüzü tutacağız, o kupayla ülkemize döneceğiz bir gün.”