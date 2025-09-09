A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında.

Turnuvada 6'da 6 yapan milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç'i mağlup ederken Arena Riga'da Polonya ile karşı karşıya geliyor.

Nefes kesen mücadelede ilk periyot başladı.



1. Periyot: 19-19

2. Periyot: Oynanıyor

İKİ YENİLGİSİZ EKİPTEN BİRİ

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor. EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen ekiplerden sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 6 müsabakayı da kazandı. Milliler, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapacak.

Son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, turnuvada üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi. Polonya, 2022'de düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'na ise yarı finalde veda etmişti.