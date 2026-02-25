TFF 1. Lig'in 27. haftasında Sivasspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak küme mücadelesinde önemli bir kayıp veren Sakaryaspor'da önemli bir karar alındı. Maçta kırmızı kart gören Caner Erkin, kadro dışı bırakıldı.

12 MAÇTA 4 KIRMIZI KART

Sakaryaspor'da kaptan Caner Erkin, zorlu Sivas deplasmanının 45+1'inci dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon çıktığı 12 maçta 4. kez kırmızı kartla oyun dışı kalan Caner Erkin'e Yeşil-Siyahlı kulüpte büyük tepki gösterildi. Deplasman dönüşü takımı havaalanında karşılayan taraftarlar, 37 yaşındaki oyuncuyu alkışlı ve sözlü şekilde protesto etti.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Erkin'in çıktığı her 3 maçta 1 kırmızı kart istatistiğiyle oynaması ve taraftarın da tepki göstermesi üzerine Sakaryaspor yönetimi, 37 yaşındaki eski milli futbolcuyu kadro dışı kararı aldı. Yönetimin bu kararının, oyuncuya da tebliğ edildiği öğrenildi.