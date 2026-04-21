Bavyera eyaletindeki arkeolojik kazıların başında her şey oldukça rutin görünüyordu. Uzmanlar, tarih öncesi yerleşimlere ait seramik parçalarını elerken aniden eski bir Roma yoluna paralel uzanan, devasa bir taş çemberle karşılaştılar. Merkeze doğru ilerledikçe keşfin boyutu da büyüdü.

12 METRELİK DEV TUMULUS

Arkeologlar, yaklaşık 12 metre (40 fit) genişliğinde, kusursuz bir daire şeklinde dizilmiş taş temeller buldular. Bu yapı, Roma dönemine ait son derece nadir görülen bir Tumulus (anıtsal mezar höyüğü) idi. Bavyera’nın bu bölgesinde bu büyüklükte ve bu formda bir anıtın bulunması, uzmanlar tarafından "beklenmedik bir mucize" olarak nitelendiriliyor.

BU MEZAR 'BURADAYIM' DİYOR

Mezarın sadece büyüklüğü değil, konumu da bir mesaj taşıyor. Bavyera Eyaleti Anıt Koruma Dairesi Genel Konservatörü Mathias Pfeil, yapının tam olarak önemli bir Roma ticaret yolunun kenarına inşa edildiğine dikkat çekiyor. Pfeil, durumu şu şekilde özetliyor: "Bu aile, mezarı herkesin görebileceği bir noktaya yaparak ölen kişi için geniş çaplı bir anıt oluşturmak istemiş. Bu türbe hem bir anma yeri hem de o ailenin toplumdaki yüksek statüsünün bir ifadesiydi."

HEYKELİN TEMELİ O

Daire şeklindeki taş duvarın güney tarafına bitişik, yaklaşık 2 metreye 2 metre boyutlarında kare bir uzantı daha bulundu. Arkeologlar, bu kare yapının muhtemelen bir heykelin kaidesi olduğunu düşünüyor. Yani yoldan geçen her yolcu, mezarın büyüklüğünü gördüğü kadar, tepesindeki görkemli heykeli de görerek bu ailenin gücünü iliklerine kadar hissediyordu.

BÖLGE GEÇMİŞİ İÇİN KRİTİK ÖNEMİ VAR

Kazının ilk aşamalarında bulunan seramik parçaları, bu arazinin Roma döneminden çok daha önce, tarih öncesi çağlarda da bir yerleşim yeri olduğunu kanıtlıyor. Ancak Roma Tumulusu’nun keşfi, bölgenin Roma hakimiyeti altındaki önemini tamamen yeni bir boyuta taşıdı.