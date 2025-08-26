UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kazakistan temsilcisi Kairat ve İskoçya temsilcisi Celtic, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşılaştı.
Kazakistan'ın Ortalyk Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları da 0-0 bitti.
Seri penaltılara gidilen müsabakada Kairat, konuk ekip Celtic'i 3-2 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
3 ELEME OYNADILAR VE BAŞARDILAR
Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 12 milyon Euro kadro değeri olan Kazakistan ekibi Kairat, 1. ön elemeden başladığı Şampiyonlar Ligi serüveninde 3 tur atladı ve devler ligine kaldı. Kairat'ın inanılmaz başarısı kuraların çekilişinden sonra dünyanın en büyük takımlarını Asya'nın ortasına taşıyacak.
🤩 Kairat Almaty tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde#UCL l Kairat Almaty, Celtic'i penaltılarda 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi biletini aldı.— TRT Spor (@trtspor) August 26, 2025
🧤 Temirlan Anarbekov, penaltılarda 3 kurtarış gerçekleştirdi. pic.twitter.com/zR9KzFeisC