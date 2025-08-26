UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kazakistan temsilcisi Kairat ve İskoçya temsilcisi Celtic, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşılaştı.



Kazakistan'ın Ortalyk Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları da 0-0 bitti.



Seri penaltılara gidilen müsabakada Kairat, konuk ekip Celtic'i 3-2 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

3 ELEME OYNADILAR VE BAŞARDILAR

Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 12 milyon Euro kadro değeri olan Kazakistan ekibi Kairat, 1. ön elemeden başladığı Şampiyonlar Ligi serüveninde 3 tur atladı ve devler ligine kaldı. Kairat'ın inanılmaz başarısı kuraların çekilişinden sonra dünyanın en büyük takımlarını Asya'nın ortasına taşıyacak.