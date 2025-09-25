“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda düşünce kuruluşlarının temsilcileri görüşlerini dile getirdi. Komisyonun 12’nci toplantısında Rawest Araştırma Direktörü Roj Esir Girasun, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istedi. Zemin oluşursa SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin Ankara’ya gelebileceğini söyledi. Kürt Araştırmaları Merkezi Başkanı Reha Ruhavioğlu ise “Meclis Başkanı Diyarbakır’a Amedspor maçına gelsin. DEM Parti milli takımı desteklesin” önerisinde bulundu.

‘TÜRKLER İKNA EDİLSİN’

Dicle Toplumsal Araştırma Merkezi Başkanı Mesut Azizoğlu, “Çözüm için ikna edilmesi gerekenler Türkler. Bazı kesimler de ikna olmayacak. Sorun çözülmezse maliyetler, riskler artar” dedi. Rawest Araştırma Direktörü Roj Esir Girasun ise Kürt kamuoyunun önemli bir kısmının hükümetin adım atacağına inanmadığını söyledi ve “Selahattin Demirtaş’ın serbest kalması ve kayyuma son verilmesi güven artırıcı adımlar olur. Kürtler ve Türkler nezdinde en etkili aktör Demirtaş ama hâlâ içerde” ifadelerini kullandı.

‘MAZLUM ABDİ DE GELİR’

Girasun, şöyle devam etti:

“Kardeşlik duygusu 86 milyonun ortak duygusu haline gelirse tıpkı Şara’nın Ankara’ya gelmesi gibi Mazlum Abdi de Ankara’ya gelir, bunun zemini oluşur. Suriye’deki çözüm kardeş başkent Ankara’dan geçmeli.”Kürt Araştırmaları Merkezi Başkanı Reha Ruhavioğlu ise şunları söyledi:

“Meclis Başkanı komisyon üyeleriyle birlikte Diyarbakır’a Amedspor’un maçını izlemeye gelsin. DEM Parti heyeti de Meclis Komisyonumuzla birlikte, milli takımı destekleyebilir, protokolde görünebilir. Türk toplumunun da böyle bir beklentisi var.”

DÜZENLEME EKİM’DE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüş alma sürecinin yavaş yavaş sonuna gelindiğini belirtti ve yasal düzenleme için ekim ayını işaret etti.

Kurtulmuş, komisyonun bugüne kadar gerçekleşen toplantılarında 80 kişinin dinlendiğini, yaklaşık 50 saati aşkın bir çalışmanın ortaya konulduğunu ve yaklaşık 830 sayfa tutanak tutulduğunu belirterek, 11 toplantıda fevkalade verimli müzakereler yapıldığını kaydetti.

Meclis’e iletilecek tekliflerin, yasal düzenlemelerin ve komisyonun çalışma raporunun hazırlığını yapacaklarını anlatan Kurtulmuş, “Planladığımızdan daha verimli geçen bir süreç oldu” dedi.

Kalıcı barış için çok daha kapsamlı adım atılmalı

Komisyonda konuşan SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir devam eden bir terör sorununu sona erdirme noktasına yaklaştığını belirtti.

Yeşiltaş, “Bu adım, demokrasinin konsolidasyonu, toplumsal barış, ulusal birlik açısından da tarihsel bir adımdır” ifadesini kullandı. PKK’nın silah bırakmasının, ilk adımlardan biri olduğunu dile getiren Yeşiltaş, “Kalıcı barışın tesis edilmesi için daha kapsamlı ve dayanıklı bir mimarinin inşa edilmesi zorunlu görülmektedir” dedi.