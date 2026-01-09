Megakent İstanbul için kar çilesi önümüzdeki hafta başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı rapora göre; Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4°C'ler aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi ilk saatlerden (05.00) itibaren yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

AKOM; yağışların, 12 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bırakacağı ve mega kentte 20 santimetreye kadar kar yağabileceğini duyurdu.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Gözlerin çevrildiği İstanbul Valiliği, henüz bu yönde bir açıklama yapmadı.

BİRÇOK İLDE OKULLAR TATİL EDİLEBİLİR

Öte yandan uzmanlar, beklenen yağışların gerçekleşmesi halinde hafta başından itibaren Türkiye’nin birçok ilinde eğitime ara verilmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Bu durumun, hafta sonu ile birlikte değerlendirildiğinde öğrenciler için dört günlük bir ara olasılığını ortaya çıkarabileceği belirtiliyor.