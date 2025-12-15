CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı Bütçe Komisyonu’ndaydı. İlgezdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorların yurt dışına göç etmesine karşın, “Giderlerse gitsinler” çıkışının pahalıya patladığını söyledi.

SORUNLARI SIRALADI

Verileri paylaşan İlgezdi, “Son 13 yılda 21 bin 362 hekimimiz istifa etti. Son 12 senede ülkemizden ayrılan hekim sayısı ise 13 bin 721” dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yurt dışına giden doktor sayısının bu yıl 412 olduğunu söyledi ve başarılı olduklarını belirtti. İlgezdi cevap verdi: “Randevu bulamadığı için özel hastaneye borçlanan vatandaş mı başarı, aynı nöbeti üç gün üst üste tutmak zorunda kalan hemşire mi? Ay sonunu getiremeyen aile hekimliği bütçesi mi? Bir sargı bezi, bir ağrı kesici bulamayan hastalar mı başarı, yoksa her ay başka bir talimatla düzeni değiştirilen hekimin hali mi?

1 EKMEK FİYATINDA!

İlgezdi, bakanlığın doğrudan sağlık hizmetlerine ayırdığı kişi başı tutarın günde bir ekmek parası olduğunu belirtti: “2026’da kişi başına ayrılan tutar 5 bin 631 lira. Günlük 15 lira. 375 adet 200 gramlık ekmek ya da 9.5 kilo kıyma parası. Günde 1 ekmek parasına hangi sağlık hizmetini sunuyorsunuz? Yıllık tedavi payı mutfak alışverişi düzeyindeyken, bu bütçeyi karşımıza nasıl getirebiliyorsunuz?”

ABD'YE GİDEN DOKTOR: 650 BİN DOLAR TEKLİF VAR

ABD’de çalışan Türk Doktor Doğan Kalaman, kendisine gelen iş teklifini açıkladı. Kaliforniya’da Dahiliye Asistanı olarak 2 yıldır çalıştığını aktaran Kalaman, 3’üncü sene sonrası uzmanlığa başlayacağını belirterek teklifi anlattı:

"315 bin dolar maaş teklifi aldım. Üzerine 200 bin dolar mortgage (ev alması karşılığında hibe) teklif ediyorlar. 100-150 bin dolar arasında imza bonusu var. Ekstra olarak performans ödülleri ve fazla mesai ücretleri de var."