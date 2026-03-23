8’i kadın ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği, 14 vatandaşımızın ise yaralandığı 25 Aralık 1991 tarihli Çetinkaya katliamının baş failleri arasında yer alan PKK'lı terörist Çetin Arkaş, yaz aylarında 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti.





Cezaevinden çıkışında kalabalık tarafından 'kahraman' gibi karşılanan Arkaş, şimdilerde ise on binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde başrol gibi ağırlanıyor.



ŞEHİR ŞEHİR GEZİP KONUŞTURULUYOR



Cumartesi günü Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında sahneye çıkan ve Öcalan'a selam gönderen Arkaş, dün de İstanbul'da düzenlenen Nevruz etkinliklerinde sahneye çıktı.



“Artık İmralı’nın kapıları açılmalıdır” ifadeleriyle teröristbaşı Öcalan için özgürlük isteyen Arkaş'ın seslendiği meydanda ise terör örgütünün paçavraları ve Öcalan posterleri açıldı.



On binlerce kişinin doldurduğu meydanda tek bir Türk bayrağının olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.