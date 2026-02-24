Kavak Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolleri ile tanınan 41 yaşındaki oyuncu Pelin Karahan, 12 yıldır evli olduğu iş insanı Bedri Güntay'dan boşanıyor.

2014 yılında Güntay ile dünya evine giren ve bu birliktelikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan ünlü oyuncu, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada boşanma sürecine ilişkin "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AYRI EVLERDE YAŞIYORLAR



Çiftin boşanma nedenine ilişkin bilgi verilmezken, iki ismin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı öğrenildi. Karahan ve Güntay, boşanmak için anlaşmalı şekilde başvuru yaparken, tarafların ilk celsede boşanması bekleniyor.





