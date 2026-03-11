Azerbaycan’dan dönerken 11 Kasım 2025 günü Gürcistan üzerinde düşen ve 20 şehit verdiğimiz Herkül C-130 kazasının üzerinden 120 gün geçti. Karakutusu incelenen uçağın neden düştüğü açıklanmadı. 23 Aralık 2025’te Libya Genelkurmay Başkanının da hayatını kaybettiği Ankara’daki uçak kazasında ise karakutu 43 günde çözülmüştü. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da kazanın uçağın jeneratörlerinin devre dışı kalması nedeniyle düştüğünü açıklanmıştı.

Milli Savıma Bakanı Yaşar Güler C-130 kazası sonrası kara kutunun TUSAŞ’ta incelendiğini belirtti ve “Uçağın 2 kara kutusu da bulundu,TUSAŞ çalışıyor, iki ay kadar süreye ihtiyacımız var, hepsini açıklayacağız” dedi. Ancak aradan 4 ay geçti. Uçağın parçaları Kayseri’de kara kutusu ise Ankara’da inceleniyor.

Suudi Arabistan’dan 2010 yılında alınan 57 yaşındaki uçak 11 Kasım günü havada spiral çizerek alçalmış ve arkasında beyaz bir duman izi bırakıp havada parçalanıp Gürcistan’a düşmüştü. Olayda bir yarbay, 2 binbaşı, bir üsteğmen ile 16 astsubay şehit oldu. Uçak, Karabağ Zaferi kutlamaları için Bakü’deki törenlere katılan Türk F-16’larına ait teknik malzemeler ile destek ekibini taşıyordu.

4 AYDIR ÖĞRENEMEDİK

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “20 şehit verdiğimiz uçağın neden düştüğünü 4 aydır öğrenemedik. Karakutu sonucu neden çıkmadı ya da neden açıklanmıyor? Libya heyetini taşıyan uçak da Ankara yakınlarında düştü karakutusu kısa sürede çözülüp sonuç açıklandı” dedi.