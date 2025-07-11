Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde AKP döneminde yaşanan teleferik vurgunun faturasının 95 milyon liraya ulaştığı açıklandı. Belediyeye ait BELTAŞ şirketinin Genel Müdürü’nün işlettiği teleferikte hırsızlık olduğunu kaydeden CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, “Genel Müdür işlettiği teleferikte çalışanlara ‘Nakit ödemelerin 3’te 1’ine fiş kesin, kalanını fişsiz toplayıp bana getirin’ talimatı verdi. Bu yolla teleferikten 25-30 milyon lira çalındı. Aynı biçimde restoran, kafe, büfe ve kayak merkezinde 30 tesisten de 95 milyon lira çalındı” dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Bülent Nuri Çavuşoğlu da, BELTAŞ’ın eski müdürü için “Şeytan bile bundan korkar” ifadelerini kullandı.

‘30 MİLYON FARK VAR’

Bülent Nuri Çavuşoğlu da aynı konuda BELTAŞ eski yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunurken BELTAŞ eski müdürü için “Teleferikte resmi tahsilat ile gayrimeşru tahsilatı tespit ettik. İkisinin arasında 30 milyon lira fark var” açıklaması yaptı.