TFF 1. Lig'de oynanan maçta Atakaş Hatayspor, Bodrumspor deplasmanında çok ağır bir yenilgi aldı.
Henüz ilk yarı bitmeden kalesinde 5 gol birden gören Hatayspor, inanılmaz kötü bir görüntü ortaya koydu. Yaklaşık 1.200 kilometrelik yolu otobüslerle 15 saatte gelen yüzlerce Hatayspor taraftarı, ilk yarıdaki hüsranın ardından maçın ikinci yarısını izlememeye karar verdi.
1200 KM YOL GELDİLER
44. dakikaya gelindiğinde skor tabelasında yazan 5-0'lık skor Hataylıları adeta isyan ettirdi. Tribünlerde tansiyonun yükseldiği anlarda, futbolcular ve teknik heyet yoğun protestolara maruz kaldı. Sahada ortaya konan futbola daha fazla dayanamayan Hataysporlular, ilk yarının bitimiyle birlikte tribünleri terk etmeye başladı.
Yaklaşık 1.200 kilometrelik yolu otobüslerle 15 saatte gelen ve Bodrum'a ulaşan yüzlerce Hatayspor taraftarı, maçın ikinci yarısını izlememeye karar verdi.
Tepkilerini göstermek için ilk yarı bitiminde tribünleri boşaltan taraftarlar, otobüslere binerek Hatay'a dönüş yoluna geçti. Maçın ikinci yarısında ise başka gol olmadı. Bodrumspor sahasında 5-0'lık net bir galibiyet aldı.