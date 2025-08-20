Shelby Electric Company tarafından 1890'ların sonunda üretilen el yapımı ampul, 1901'de Livermore-Pleasanton İtfaiyesi'ne bağışlandı. O günden bu yana birkaç kez taşınsa da itfaiye tarafından korunuyor.

Başlangıçta 60 watt gücünde olan ampul, bugün sadece 4 watt'lık gece lambası parlaklığında ışık veriyor. Uzmanlara göre bu inanılmaz ömrün sırrı; yüksek kaliteli malzemeler, el yapımı karbon filaman, düşük watt kullanımı ve sürekli açık kalması.

SÖNDÜ SANILDI AMA...

Ampulün varlığı 1972'de bir gazetecinin haberiyle dünya çapında duyuldu. Guinness, Ripley's Believe It or Not! ve birçok medya kuruluşu tarafından kayıt altına alındı. 2001'de 100'üncü yılı büyük bir kutlamayla anıldı.

2013'te kısa süreliğine söndüğü sanılsa da sorun ampulde değil, güç kaynağındaydı. Kısa bir arızanın ardından yeniden ışık vermeye devam etti.

Bugün Centennial Light, Livermore'daki itfaiye merkezinde ziyaretçilere açık tutuluyor ve özel bir komite tarafından korunuyor.