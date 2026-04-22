Ekvador'un başkenti Quito'da, şehrin merkezi iş bölgesinin kalbi sayılan La Carolina Parkı'nın hemen karşısında yükselecek olan karma kullanımlı yeni gökdelen projesi Qapital Tower resmen tanıtıldı.

125,8 metre yüksekliğe ve 32 kata sahip olması planlanan dev yapının 2029 yılında tamamlanarak şehrin dikey mimari portföyüne önemli bir ekleme yapması bekleniyor. Konut, ticari birimler ve ortak yaşam alanlarını tek bir dikey çerçevede birleştiren proje, modern kentsel yoğunlaşma stratejilerinin bölgedeki en güncel örneği olarak dikkat çekiyor.

KAYA OLUŞUMLARINI ANDIRAN DOKU TERCİH EDİLDİ

Mimari tasarımıyla And Dağları'nın jeolojik dokusuna atıfta bulunan kulenin cephesinde, kaya oluşumlarını andıran doku tercih edildi. Tasarımcılar, bina cephesi boyunca oluşturdukları oyma balkonlarla derinlik katarken, çeşitli seviyelere yerleştirilen bitki örtüsüyle dağ yarıklarındaki doğal yaşamı mimariye entegre etti.

İÇERİSİNDE 509 ADET MİKRO DAİREYE YER VERİLECEK

Kentsel alanlarda artan esnek ve erişilebilir konut talebine yanıt veren Qapital Tower, büyüklükleri 21 ile 36 metrekare arasında değişen 509 adet mikro daireye ev sahipliği yapacak.

Kompakt yaşam modelini benimseyen kulede, sakinlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına çatı katında cam mozaik yüzeyli açık havuzun yanı sıra fitness merkezi, özel sinema, oyun odası ve evcil hayvan bakım merkezi gibi geniş sosyal donatılara yer verilecek.

Zemin katta bulunacak üç ticari birim ise binanın kamusal alanla olan bağını güçlendirecek.