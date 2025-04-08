Peru'nun dağ köylerinden Chaglla'da dünyaya gelen Marcelino "Mashico" Abad Tolentino, geçen cumartesi günü 125 yaşına bastı. Boyu sadece 1.30 olan Tolentino, görünüşüyle olduğu kadar uzun ömrüyle de şaşkınlık yarattı.

Yetim kaldığında henüz 7 yaşında olan Mashico'nun ailesi, bir nehri geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Okula hiç gitmeyen yaşlı adam; hayatını tarlalarda çalışarak geçirdi. Hayvan yetiştirdi ve ürünlerini takas edip, doğayla iç içe yaşadı. Ne evlendi ne de çocuk sahibi oldu... Sessiz, sade, kendi kendine yeten bir hayat sürdü.

UZUN ÖMRÜNÜ BORÇLU OLDUĞU MEYVEYİ AÇIKLADI

Sağlığını ve uzun ömrünü doğadan gelen yiyeceklere borçlu olduğunu söyleyen Mashico; kendi deyimiyle, "Adem'in Bahçesi" olarak gördüğü bahçesinden topladığı sebzeleri yiyor. Ayrıca kuzu eti, şifalı otlar ve doğadan topladığı bitkiler de öğünlerini oluşturuyor.

Ama bir meyve var ki, onun için hepsinden ayrı bir yerde:

"Avokado olmazsa yaşayamam" diyor..

Huzurevinde kalan Tolentino'nun aşçısı Dolores Perez'e göre, her sabah kahvaltıda ilk sorduğu şey avokado. Onsuz bir gün bile geçiremiyor...

HENÜZ RESMİ BAŞVURU YAPILMADI

Öte yandan Guinness yetkilileri, henüz resmi bir başvuru yapılmadığını söylüyor. Şu anda resmi olarak dünyanın en yaşlı insanı unvanı, 116 yaşındaki Brezilyalı rahiba Inah Canabarro Lucas'a ait. Ancak Tolentino'nun 1900 doğumlu olduğu belgelenirse bu rekor da tarihe karışacak...