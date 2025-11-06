MDRaporlar'ın listelediği anket ortalamasına göre; CHP listede ilk sırada yer aldı.

Yüzde 32,2 ile birinci sırada yer alan CHP'yi, AKP yüzde 31,3 ile takip etti.

Listede DEM Parti yüzde 9,1 ile üçüncü sırada yer alırken; MHP diyenlerin oranı yüzde 7,8 oldu.

İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 5,7, Zafer Partisi diyenlerin oranı ise 4,5 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

YRP yüzde 3,0

Anahtar Parti yüzde 2,2

TİP yüzde 1,3

13 FARKLI ARAŞTIRMANIN ORTALAMASI ALINDI

Araştırmada yer alan 13 şirket ise şöyle:

Alf Araştırma, Area Araştırma, Asal Araştırma, Euro Poll, GENAR, Gündemar, HBS Araştırma, Metropoll, Optimar, Özdemir Araştırma, Panorama TR, Piar Araştırma ve Toplum Çalışmaları Enstitüsü