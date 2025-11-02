Büyük beklentilerle yayına başlayan Aşk ve Gözyaşı dizisi, seyircide beklenen karşılığı alamadı ve 7. bölüm itibarıyla final kararı aldı.



Bölüm başı maliyetinin 27 milyon lirayı aştığı yapım, son yılların en büyük bütçeli işi olarak bilinirken, dizinin başrolleri Barış Arduç ve Hande Erçel'in bölüm başı alacakları ücret adeta dudak uçuklatmıştı.

13 BÖLÜMÜN PARASINI ALDI, 7. BÖLÜMDE VEDA EDECEK



Diziye yönelik dikkat çeken gelişmelerden biri ise 7. bölümde ekranlara veda edecek dizi için oyuncu Barış Arduç'a yapılan peşin ödeme oldu.

Bölüm başı 3,5 milyon TL kazanan 38 yaşındaki oyuncu, ilk 13 bölümün ücretini peşin olarak almıştı. Oyuncuya ödenen 45 milyon 500 bin TL'lik ücretten herhangi bir kesinti yapılıp yapılmayacağı bilinmezken, Hande Erçel'in ise bölüm başına 1 milyon 750 bin TL kazandığı öne sürüldü.