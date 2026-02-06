Rönesans döneminin önde gelen sanatçılarından Michelangelo'ya ait, bir erkek modelin çıplak ayağını tasvir eden tebeşir çizimi, New York’ta düzenlenen müzayedede sanatçının bugüne kadar satılan en pahalı eseri unvanını alarak rekor kırdı. Yalnızca 13 santimetre boyutundaki eser, tahmin edilen piyasa değerinin yaklaşık 20 katı bir bedelle, 27,2 milyon dolara alıcı buldu.

AYAK DETAYLARINI İNCELEMEK AMACIYLA ÇİZİLMİŞ OLABİLİR

Sanat tarihçileri, 16. yüzyıla tarihlenen bu küçük ölçekli çizimin, Michelangelo’nun Roma’daki Sistine Şapeli’nin tavanına çizdiği devasa figürler için yaptığı anatomik ön çalışmalardan biri olduğunu öngörüyor. Eserin, o dönem ustaya poz veren bir modelin ayak detaylarını incelemek amacıyla kağıda döküldüğü değerlendiriliyor.

250 YILLIK AİLE MİRASI ORTAYA ÇIKTI

Eserin keşif ve satış süreci, nesiller arası bir aktarımı ortaya koydu. Kimliği güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan satıcı, desenin kendisine 2002 yılında büyükannesinden miras kaldığını ifade etti. Yapılan araştırmalar neticesinde, satıcının 18. yüzyılın tanınmış sanat koleksiyoncusu ve İsviçreli diplomat Armand Francois Louis de Mestral de Saint-Saphorin’in doğrudan soyundan geldiği, eserin ise en azından 1700’lü yılların sonundan bu yana aynı aile koleksiyonunda muhafaza edildiği belirlendi.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE SATILDI

Müzayede öncesi yapılan değerlendirmelerde eserin çok daha düşük bir bedelle satılabileceği öngörülürken, açık artırmada ulaşılan 27,2 milyon dolarlık satış fiyatı gündem oldu. Müzayede evi verileri, bu satışın Michelangelo’ya ait bir eser için ödenen en yüksek meblağ olduğunu doğruladı. Eserin yeni sahibinin kimliği ise gizli tutuluyor.