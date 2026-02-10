Trendyol 1’inci Lig takımlarından Boluspor’da 28 Ocak’ta teknik direktörlük görevine Erdal Güneş getirildi.

Kırmızı-beyazlı takım, Erdal Güneş ile çıktığı ikisi lig biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta 2 mağlubiyet aldı. Boluspor’da alınan başarısız sonuçların ardından Güneş’in görevine son verildi.

Boluspor yönetimi 13 gün önce göreve getirdikleri Güneş ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erdal Güneş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.