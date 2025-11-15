Türkiye'nin dört bir yanında kuraklık nedeniyle planlı kesintiler yapılıyor. Kesintilerin ilk adresi İzmir'e sonbahar da çare olmadı. Su kesintilerinin uzatılacağı açıklandı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 15 Kasım'da sona ereceği açıklanan su kesintilerinin ay sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Yeni program kapsamında, iki günde bir gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

İŞTE O İLÇELER

Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede devam edecek.