Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 3 Mart'ta 13. kez buru ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Burnundaki bandajlar çıkan Dalkılıç, son halini paylaştı. Uzun bir süredir nefes almakta zorluk çektiğini ve bu sebeple de konserlerine ara verdiğini belirten Dalkılıç sağlık durumuna dair son bilgileri aktardı.

''KONUŞMAM YERİNE GELİYOR''

Murat Dalkılıç, "Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Konuşmam yavaş yavaş yerine geliyor, şarkı söylemem de yavaş yavaş yerine gelince sahnelere başlayacağım. Birazcık ağır bir süreç geçirdiğim için iyileşirken de böyle dikkatli yaşamaya çalışıyorum. Çok fazla zorlamamaya çalışıyorum. Çünkü iki seneden sonra bir burnum oldu çok şükür" cümlelerini belirtti.

''BU ESTETİK DEĞİL''

Burnuyla ilgili gelen eleştirilere de "Daha önce görmüş olduğunuz o protezden artık kurtulduk. 'Yanlış estetik yaptırmışsın yine olmamış' diyenlere gülerek bakıyorum. 'Çocuğum estetik değil' deyip öyle laf yetiştirmek istemiyorum. Çok şükür... Yani ayakta bir burnumuz var. Bu şu anda bizi bayağı bir mutlu ediyor" yanıtını verdi.

ÖZGÜ'YE ÖVGÜ

Şarkıcı, ayrıca bu süreçte sevgilisi Özgü Kaya'nın kendisine destek olduğunu söyledi. Kaya ile olan fotoğrafını paylaşan Murat Dalkılıç, "Bir de bu kız bana pek güzel baktı" ifadelerini kullandı.