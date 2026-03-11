13 Nisan 2029 Cuma günü, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en muazzam gökyüzü olaylarından birine tanık olacağız. Mısır kaos tanrısının adını taşıyan devasa asteroit Apophis, gezegenimizin o kadar yakınından geçecek ki, haberleşme uydularımızın bile altından süzülecek. NASA ve ESA'nın "önümüzdeki 100 yıl boyunca çarpma riski sıfır" dediği bu dev kaya, Kanadalı bir astronomun hazırladığı yeni bir çarpışma senaryosuyla bilim dünyasını yeniden tetikte tutuyor.

Peki 335 metrelik bu devasa kütle, güvenli rotasından çıkıp gezegenimize yönelebilir mi?

Apophis, 2004'te ilk keşfedildiğinde Torino Çarpma Tehlikesi Ölçeği'nde 4. seviyeye fırlayarak küresel bir paniğe yol açmıştı. Ancak 2021'deki hassas ölçümlerle yörüngesi kesinleşti ve seviyesi 0'a indirildi. Yani şu anki rotasıyla Dünya'ya çarpma ihtimali yok.

KORKUTAN 'BİLARDO TOPU' SENARYOSU

Kanadalı astronom Paul Wiegert'in çalışması, tehlikenin Apophis'in kendisinden değil, uzaydaki serseri kayalardan gelebileceğini gösteriyor.

Hesaplamalara göre, Apophis'e yolda çapı sadece 3,4 metre olan küçücük bir asteroit çarparsa, bu ufak "bilardo etkisi" dev kayanın yörüngesini saptırarak onu doğrudan Dünya'ya yönlendirebilir, ancak derin bir nefes alabilirsiniz: Uzayın devasa boşluğunda böyle bir "rastlantısal trafik kazasının" yaşanma ihtimali iki milyarda birden daha az.

ESA'NIN 'RAMSES' UZAY ARACI GÖREVE HAZIRLANIYOR

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bu milyarda birlik riski bile şansa bırakmamak ve bu tarihi geçişi incelemek için "Ramses" (Hızlı Apophis Uzay Güvenliği Misyonu) aracını hazırlıyor.

2028'de fırlatılacak olan Ramses, Şubat 2029'da Apophis'e kenetlenecek.

Dünya'nın kütleçekiminin bu asteroiti nasıl esnettiğini, yörüngesini nasıl büktüğünü ve yüzeyinde depremler yaratıp yaratmadığını canlı olarak izleyecek.