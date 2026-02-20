Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 310 binden fazla kişinin katıldığı Wings for Life World Run, 10 Mayıs Pazar günü Türkiye’de de tüm dünyayla eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Dünyanın dört bir yanında aynı anda start alınan ve bitiş çizgisi olmayan bu benzersiz koşuya kayıt sayısı kısa sürede 2623’e ulaştı. 23–30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen “1+1 Arkadaşını Getir” kampanyası da kayıt sürecine önemli bir ivme kazandırdı; kampanya döneminde 1865 kişi kayıt oldu.

İstanbul ve İzmir’de düzenlenecek fiziksel koşuların yanı sıra, App Run seçeneğiyle katılımcılar Türkiye’nin dört bir yanından etkinliğe dahil olabilecek. Wings for Life World Run’da bu yıl Türkiye genelinde toplam 5 bin koşucunun etkinliğe katılması hedefleniyor. İstanbul’da gerçekleşecek fiziksel koşuya 3 bin kişi, İzmir’de koşu kulüpleriyle birlikte organize edilecek koşuya 1500 kişi, App Run katılımlarıyla ise 500 kişinin dahil olması bekleniyor.

Türkiye’de geçtiğimiz yıl 8 bin 640 kişi Wings for Life World Run’da koşarken, dünya genelinde toplam 310 bin 719 katılımcı omurilik felci araştırmalarına destek verdi.