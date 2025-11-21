Akıllara durgunluk veren olay Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. 13 yaşındaki bir çocuğun yanına bisikletiyle yaklaşan O.Y., nereye gittiğini sordu. Babasının yanına gittiğini söyleyen çocuğa "Ben götüreyim" diyerek kandıran şahıs çocuğu portakal bahçesine götürdü.

Burada cinsel istismara uğrayan çocuk, şüphelinin elinden kaçarak, yoldan geçen bir otomobili durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

İstismara uğrayan çocuk hastaneye kaldırılıp tedaviye alınırken istismarcı şahıs yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.