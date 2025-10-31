Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde, 13 yaşındaki M.A., aynı yaşta arkadaşı E.D. ile yaşadığı tartışmanın ardından boynundan bıçaklandı. Olay dün sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

BOYNUNDAN BIÇAKLANDI 2 DİKİŞ ATILDI

Edinilen bilgiye göre, E.D., sabah evden çıkıp sokağa gelerek M.A.’yı bekledi ve karşılaştıklarında boynundan bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Boynuna 2 dikiş atılan M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan E.D., Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında “Kasten yaralama” suçundan adli işlem başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis soruşturmasını sürdürüyor.

"YARIN SABAH OKULDA KATLİAM VAR"

Okuldaki bazı öğrencilerin iddiasına göre, E.D.’nin daha önce “Yarın sabah okulda katliam var” şeklinde tehditlerde bulunduğu ve M.A.’nın bu nedenle uyarıda bulunduğu öne sürüldü.