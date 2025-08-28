Konya Meram Devlet Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Uzmanı ve İHH Konya Şube Başkanı olan Hasan Hüseyin Uysal, skandallarla gündeme gelen bir isim.



Kadın ve çocuklara yönelik sözleriyle tepki çeken Uysal, son olarak muayeneye gelen bir genç kadının giyimini beğenmeyerek “teşhirci” dedi ve muayene etmedi. Olaya dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.





İLK VUKUATI DEĞİL



Sağlık Bakanlığı ve Konya Valiliği soruşturma, Konya İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattığını belirtti.



Daha önce 13 yaşındaki çocukların “evliliğini” savunması büyük tepki toplayan Hasan Hüseyin Uysal, hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Numune Hastanesi’ndeki Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Uysal, Meram Devlet Hastanesi’nde görevlendirilmişti.