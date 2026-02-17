Trabzon'un Pelitli Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin, okul dönüşü girdiği odasından uzun süre çıkmayınca ailesi durumdan şüphelendi. Odaya giren aile fertleri, çocuğu kapıya asılı halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BİLGİSAYARI İNCELEMEYE ALINDI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, çocuğun ölüm nedenine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bilgin'in oynadığı sanal bir oyundaki talimatları yerine getirmek amacıyla eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bu iddia üzerine polis ekipleri, çocuğun kullandığı bilgisayarı incelemeye aldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Abdulkadir Eymen Bilgin'in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.