Gençlerbirliği kadın futbol altyapısında forma giyen 2013 doğumlu Miray Çelik’in vefat haberi, kırmızı-siyahlı camiada ve spor dünyasında derin üzüntü yarattı

Gençlerbirliği Kulübü, U13 Kız Takımı oyuncularından Miray Çelik’in vefat ettiğini duyurdu. Henüz çocuk yaşta hayata veda eden Miray’ın ölümü, kulüp bünyesinde ve Ankara futbol çevrelerinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. Başkent ekibi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

''Başımız sağ olsun. Gençlerbirliği U13 Kız Takımımızın kıymetli oyuncularından Miray Çelik’in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Miray’ımıza Allah’tan rahmet, Çelik ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Hep kalbimizde olacaksın, Miray''

3 YILDIR ALTYAPI ÇATISINDAYDI

2013 doğumlu Miray Çelik, 2023 yılından bu yana Gençlerbirliği çatısı altında futbol kariyerini sürdürüyordu. Altyapıda gösterdiği disiplin, azim ve oyun sevgisiyle dikkat çeken Miray’ın, takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından sevilen bir sporcu olduğu ifade edildi. Kulüp çevresinden gelen mesajlarda, Miray’ın örnek kişiliğiyle de iz bıraktığı vurgulandı.