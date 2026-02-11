Niek Schiks, PSV formasıyla ilk maçına çıktıktan sonra duygularına hakim olamadı. 22 yaşındaki kaleci, Matej Kovar ve Nick Olij'in son antrenmanda sakatlanması nedeniyle FC Groningen deplasman maçında kalede yer aldı.

Hem Matej Kovar hem de Nick Olij'nin sakatlığı nedeniyle Niek Schiks, PSV'nin kalesini korudu. 8 yaşında dahil olduğu PSV'de önce pozisyonu değiştirilen ve kaleci olarak eğitilen 22 yaşındaki oyuncu, 13 yıl sonra as ve yedek kalecinin sakatlığında çıktığı ilk maçın oyuncusu seçildi. PSV maçı 2-1 kazandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

13 yıl beklediği A Takım formasını giydiği ilk karşılaşmada sergilediği performans ile göz dolduran Schiks, maçın sonunda tribünler tarafından çağırılınca gözyaşlarını tutamadı.

Schiks, ESPN'e duygularıyla ilgili olarak , "Bu, son birkaç yılın sıkı çalışmasının sonucu. Bir an için ortaya çıkıyor. Ben duygusal bir insanım, bu yüzden bunu bekliyordum. Kameralar önünde olduğu için yapabileceğim bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Schiks'in Cuma akşamı FC Volendam deplasman maçında yine kaleyi koruması bekleniyor.