Tüm kariyerini altyapısından çıktığı Beşiktaş'ta geçiren Ersin Destanoğlu ile yollar 13 yılın sonunda ayrılık noktasına geldi. Siyah-Beyazlı yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki file bekçisi ile yeni mukavele imzalamayacak.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Daha önce de Avrupa'dan teklifler alan ancak o dönemlerde transferine izin verilmeyen Ersin'in, bundan sonra kariyerine Türkiye dışında devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Siyah-Beyazlıların Ersin yerine adayı ise şimdiden hazır.

YERİNE GELECEK İSİM HAZIR

Beşiktaş'ın, ara transferde imzası son anda kulübü Manchester United tarafından engellenen Altay Bayındır'ı transfer etmesi bekleniyor. Prensipte anlaşmaya varılan Altay ile imzalar atılacak ve milli eldiven, İngiliz devine veda ederek Beşiktaş'ın yolunu tutacak.

ERSİN'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta 141 maça çıkan Ersin Destanoğlu, 171 gol gördü ve 46 karşılaşmada kalesini gole kapadı. 25 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmalarda 16 sarı kart görürken 1 kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

F.BAHÇE İLE 145 MAÇ

Bursaspor altyapısından yetişen Altay Bayındır ise 2014-15 sezonundan 2023-24 sezonuna kadar formasını terlettiği Fenerbahçe'de 145 maça çıkıp kalesinde 162 gol gördü. Altay, bu karşılaşmaların 44'ünde ise rakiplerine gol izni vermedi.

2023-24'te transfer olduğu Manchester United'da ise günümüze dek 17 karşılaşmaya çıktı ve 31 gol yiyip 3 maçta kalesini gole kapadı.