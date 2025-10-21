Geçim sıkıntısındaki emeklinin maaşı, emeklilik başvuru sürecindeki usulüne uygun olmayan işlemler sebebiyle riske girebilir. Sosyal Güvenlik kurumu tarafından yapılan çağrıyla emeklilere e-Devlet üzerinden hizmet dökümleri kontrol etmeleri önerildi. Geçmiş dönemlerden bu yana yapılan denetimlerde uygunsuzluk bulunan 206 bin emeklinin maaşı kesilirken, bu sene hızlandırılan işlemlerle birlikte 130 bin emeklinin durumlarının 'Ş' harfiyle, 'şüpheli' olarak işaretlendiği öğrenildi.

YAPAY ZEKA TESPİT EDİYOR

Son dönemde SGK tarafından kullanılmaya başlanan yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla emeklilerin geçmişe dönük çalışma verileri kontrol ediliyor. Şirketlerin çalışan geçmişlerinin taranmasıyla ortaya çıkan sonuçlar e-Devlet'teki hizmet dökümünde görülebiliyor. Eğer şüpheli bir işlem varsa 'Ş' harfi ile belirtilen vatandaşların emekli maaşı tehlikeye giriyor.





TEBLİGAT GELEN 3 GÜN İÇİNDE BAŞVURMALI

SGK'nın adreslere gönderdiği tebligatın ulaştığı emeklilerin 3 gün içinde tebligatta belirtilen adrese giderek savunma yapması gerekiyor. Sahte sigortalılık ya da çalışma hayatındaki usulsüzlükler nedeniyle şüphe çeken emeklilerin maaşları gerekli savunmanın yapılması halinde durdurulabiliyor.

TEKRAR PRİM ÖDEMELERİ GEREKEBİLİR

Maaşı kesilen emeklilerin şüpheli bulunan ve sistemden silinen prim günlerini yeniden ödemesi gerekiyor. Ayrıca emekli adaylarını da ilgilendiren bu durum henüz emekli olmamış kişilerin de prim günlerinin silinerek tekrar ödeme yapmaları gereksinimini ortaya çıkarabiliyor.