Işın Karaca, İstanbul'u terk edip İzmir'in Urla ilçesine yerleşmişti. Şehir hayatından uzak sessiz bir yaşamı tercih eden Karaca, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.

71 kilo veren 52 yaşındaki şarkıcı, adeta bambaşka biri oldu.

AÇLIK KRİZİNİ BİTİREN SIRA DIŞI YÖNTEM

Şu anda 59 kilo olan Işın Karaca, "Ben tescilli şişkoydum" dedi ve nasıl zayıfladığını anlattı:

"Ben yataktan kalkıp sabah dürüm yiyebilen bir insandım. Şimdi her şey değişti."

"Tek öğün besleniyorum. Eşim Can da bu şekilde 20 kilo verdi. Günde bir öğün yiyoruz. 23 saat bedeni dinlendiriyoruz, 1 saat yemek yiyoruz. O bir saat içinde de her şeyi yiyoruz."

"Çok acıkınca dişlerimi fırçalıyorum, gerçekten kesiyor. Acıkınca kalkıp ayran, kefir ya da su içiyorum."

IŞIN KARACA ESKİDEN BÖYLEYDİ: