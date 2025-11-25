Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yaş haddinden dolayı boşalacak sekiz noterliği duyurdu. 2024’te toplam 129 milyon lirayı aşan gayrisafi gelirleriyle dikkat çeken bu noterliklerin gelirlerinin ise yeniden değerleme oranlarıyla birlikte 170 milyon liraya yaklaşması bekleniyor.

İNTERNETTEN BAŞVURU YAPILACAK

Bakanlık; Büyükçekmece 6. Noterliği, Beyoğlu 20. ve 35. Noterlikleri, İskenderun 1. Noterliği, İstanbul 39. Noterliği, Şanlıurfa 5. Noterliği, Soma 2. Noterliği ve Yalova 2. Noterliği için başvuru sürecini başlattı.

Yeni yıl itibarıyla göreve başlayacak noterler için başvurular yalnızca elektronik ortamdan yapılacak. Noterlik talipleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde www.vatandas.uyap.gov.tr üzerinden güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvuru gerçekleştirebilecek.

Başvurudan vazgeçmek isteyenlerin de yine aynı süre içinde elektronik ortamdan talepte bulunması gerekiyor. Fiziki başvurular ise bu yıl ilk kez tamamen devre dışı bırakıldı. Başvuru sürecine dair tüm kılavuzlara www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Bakanlık, değerlendirmelerde UYAP kayıtlarının esas alınacağını belirtti.

YİNE TALİP YOK

Öte yandan Bakanlığın uzun süredir çözüm bulamadığı bir başka konu da Erzurum Yedinci Noterliği. Bu noterlik için açılan beşinci ilan da Resmî Gazete’de yayımlandı ancak yine hiçbir başvuru yapılmadı.

Gelir potansiyeli yüksek olmasına rağmen, şehirdeki koşullar nedeniyle bu koltuk yıllardır boş duruyor. Bakanlık, Türkiye’nin diğer bölgelerinde başvuru yoğunluğu yaşanırken Erzurum’daki bu ısrarcı ilgisizliğe çözüm arıyor.