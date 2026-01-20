ABD’de Popeyes Louisiana Kitchen zincirinin en büyük franchise işletmecilerinden biri olan Sailormen Inc., 130’dan fazla restoranını kapsayan faaliyetlerini yeniden yapılandırmak amacıyla iflas korumasına başvurdu. Miami merkezli şirket, Florida ve Georgia eyaletlerinde Popeyes restoranları işletiyor.

Şirketin hukuki danışmanları aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre Sailormen Inc., ABD Florida Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvurarak alacaklılarına olan toplam 129 milyon dolarlık borcunu yeniden müzakere etmeyi hedefliyor. Amaç, borç yükünü azaltarak daha sağlıklı bir franchise yapısıyla faaliyetlerini sürdürmek.

Mahkemeye sunulan belgelerde iflas başvurusunun gerekçesi olarak “çeşitli makroekonomik faktörler” gösterildi. Bu faktörler arasında COVID-19 pandemisinin restoran operasyonları ve tüketici tercihleri üzerindeki etkisi, yüksek enflasyon, artan borçlanma maliyetleri ve nitelikli iş gücüne erişimde yaşanan sıkıntılar yer aldı.

Popeyes Louisiana Kitchen Inc., 2017 yılında Restaurant Brands International (RBI) tarafından satın alınmış olsa da, zincirin büyük bölümü bağımsız franchise işletmecileri tarafından yönetiliyor. FOX Business’ın haberine göre hem Sailormen’in avukatlık firması Cole Schotz’a hem de RBI’ye konuya ilişkin yorum talebi iletildi.

Sailormen’in başvurusu, son yıllarda iflas korumasına başvuran restoran zincirleri arasına eklenen yeni bir örnek oldu. İflas avukatı Daniel Gielchinsky, sektörün COVID-19 döneminde biriken ağır borç yükü nedeniyle önümüzdeki yıllarda benzer başvuruların artabileceğini öngörüyor.

Gielchinsky’ye göre pandemi sürecinde müşteri trafiğinin keskin şekilde düşmesine rağmen işletmeler kira, sigorta ve maaş gibi sabit giderleri karşılamak zorunda kaldı. Devlet destekleri ve alınan krediler restoranların ayakta kalmasını sağlasa da, geri ödenmesi gereken borçlar ve faizler uzun vadede sektör üzerinde ciddi bir baskı yarattı.