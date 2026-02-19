Küresel ekonomik belirsizliklerin lüks pazarını vurmasıyla büyük bir dönüşüm sürecine giren şirket, iş modelini kökten değiştirerek daha verimli bir yapıya kavuşmayı hedefliyor. 2025 yılı içinde halihazırda 133 mağazasının kapısına kilit vuran grup, önümüzdeki dönemde 100 noktayı daha gözden çıkararak mağaza ağını daraltmaya devam edecek.

EN BÜYÜK DARBEYİ GUCCI ALDI

Kering grubunun amiral gemisi olan Gucci, bu operasyondan en çok etkilenen marka olarak öne çıkıyor. Grubun toplam gelirindeki düşüşün yanı sıra Gucci’nin satışlarının yüzde 22 gibi yüksek bir oranda gerilemesi, kapanış listesinde aslan payının bu markaya ayrılmasına neden oldu.

Geçtiğimiz yıl içinde Asya-Pasifik bölgesinde 42, Japonya’da 16, Batı Avrupa’da 13 ve Kuzey Amerika’da 11 mağaza kapatılarak toplam sayı 1719’a çekildi. Şirket yönetimi, bu küçülme hamlesinin sadece bir geri çekilme değil, aynı zamanda marka değerini korumak ve talebe daha uygun bir arz oluşturmak için stratejik bir adım olduğunu savunuyor.

MODANIN ÖTESİNE GEÇEN YENİ STRATEJİ

Geleneksel moda sektöründeki kan kaybını durdurmak isteyen Kering, rotasını lüksün diğer alanlarına çeviriyor. Şirket artık sadece tekstil ve deri ürünlerine bağlı kalmak yerine mücevher, kozmetik ve parfüm gibi kategorilerde büyümeyi planlıyor. Bu kapsamda güzellik bölümünü 4,7 milyar dolarlık bir anlaşmayla L’Oréal’e devreden grup, elde edilen kaynağı lüks kozmetik ve wellness alanındaki yeni yatırımlara aktarmayı amaçlıyor.

Özellikle mücevher sektörünü gelecekteki büyümenin lokomotifi olarak gören lüks devi, bu alandaki varlığını güçlendirmek için yeni satın almalara hazırlanıyor. 2026 yılına kadar stoklarını daha da azaltmayı planlayan şirket, daha sade ama daha kârlı bir yapıyla lüks pazarındaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.