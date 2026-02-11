ABD’nin en hızlı büyüyen market zincirlerinden Aldi, 2026 yılında bazı mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını doğruladı. 1913 yılında Almanya’nın Essen kentinde küçük bir gıda dükkanı olarak kurulan zincir, bugün ABD genelinde binlerce şubeye ulaşmış durumda. Ancak genişleme planlarına rağmen mağazalar kapanacak.

Enflasyon ve artan gıda fiyatlarının hane bütçelerini zorladığı bir dönemde mahalle marketlerinin kapanması, tüketiciler için yalnızca bir alışveriş noktası kaybı değil, aynı zamanda günlük yaşam ve finansal istikrar açısından da ciddi bir darbe anlamına geliyor. Bu çerçevede şirket, Wisconsin eyaletinin West Allis bölgesindeki mağazasını 2026 ilkbaharında kalıcı olarak kapatacağını açıkladı.

En az 10 yıldır bölge halkına hizmet veren şubenin kapanması, özellikle araca erişimi olmayan düşük gelirli ve yaşlı tüketiciler için erişim sorununu gündeme taşıdı. West Allis’teki kapanışın ardından en yakın Aldi mağazasına ulaşmak için yaklaşık 5 kilometreden fazla mesafe kat etmek gerekecek. Şirket ise Wisconsin genelinde yaklaşık 90 mağaza işletmeye devam edeceğini belirtti.

Aldi yetkilileri, etkilenen tüm çalışanlara yakın mağazalara transfer teklif edildiğini duyurdu. West Allis kararından önce Milwaukee’deki bir Aldi mağazası da Ocak 2026’da kapatılmıştı. Şirket, bu adımların kaynakları daha verimli kullanma ve diğer lokasyonlarda alışveriş deneyimini güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti.

KAPANMALARA RAĞMEN BÜYÜME PLANLARI SÜRÜYOR

Kapanışlara rağmen şirketin büyüme planları sürüyor. 2025 başında Aldi, 225’ten fazla yeni mağaza açma planını duyurdu. Bu adım, 2028’e kadar devam edecek 9 milyar dolarlık yatırım planının bir parçası olarak açıklandı.

2026 sonuna kadar 31 eyalette 180’den fazla yeni mağaza açılması ve 2028 sonunda ABD’de yaklaşık 3 bin mağazaya ulaşılması hedefleniyor. Aldi ABD CEO’su Atty McGrath, 2026 yılında önceliklerinin “müşterilerin ilk tercih ettiği market olmak” olduğunu vurgulayarak yeni mahallelere giriş, internet sitesinin yenilenmesi ve yeni dağıtım merkezlerine yatırım planlarını duyurdu.