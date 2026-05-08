Asya'nın lojistik altyapısını yeniden şekillendirmeyi hedefleyen Pinglu Kanalı, nehir yollarını uluslararası denizcilik standartlarında otoyollara dönüştürüyor. Projenin kritik aşamalarından biri olan Jikai Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte, kargo akışı için gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Kanal faaliyete geçtiğinde, ağır tonajlı gemilerin kıta derinliklerine doğrudan erişimi mümkün olacak.

65 METRELİK KOT FARKI "SU ASANSÖRÜ" İLE AŞILIYOR

Pinglu Kanalı'nın en dikkat çekici teknik özelliği, 65 metrelik su seviyesi farkını aşmayı sağlayan gelişmiş kilit sistemidir. "Su asansörü" olarak tanımlanan bu sistem, gemilerin su haznesi içinde yükseltilip alçaltılması prensibiyle çalışıyor. Kapalı haznelerdeki su seviyesinin değiştirilmesiyle gemilerin farklı yüksekliklerdeki kanallar arasında güvenli geçişi sağlanıyor.

YILLIK 750 MİLYON DOLARLIK TASARRUF ÖNGÖRÜSÜ

Yeni güzergahın devreye girmesiyle birlikte lojistik operasyonlarda yakıt tüketiminin ciddi oranda düşmesi hedefleniyor. Yapılan teknik analizler, rotanın kısalmasıyla birlikte her yıl 750 milyon dolardan fazla ekonomik tasarruf sağlanacağını gösteriyor. Finansmanının %90’ı tamamlanan proje, Çin ile Güneydoğu Asya arasındaki ticari bağlantıyı güçlendirecek stratejik bir kısayol olarak nitelendiriliyor.

BİYOÇEŞİTLİLİK VE ÇEVRESEL RİSK TARTIŞMALARI

Ekonomik verilere rağmen proje, çevresel etkileri nedeniyle bilim dünyasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Water dergisinde yayımlanan araştırmalar, devasa kanalın bölgedeki biyoçeşitlilik üzerinde risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Geliştiriciler ise ekosistemi korumak amacıyla 36 koruma bölgesi ve özel balık geçitleri inşa edildiğini savunuyor.